Eléments Compagnie Kôhba Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Eléments Compagnie Kôhba Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 31 octobre 2025.
Eléments Compagnie Kôhba
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Dans un fracas d’étincelles et un souffle d’harmonie, trois artistes se rencontrent sur la matière brute du monde.
.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Eléments Compagnie Kôhba
Amidst a flurry of sparks and a breath of harmony, three artists meet on the raw material of the world.
German : Eléments Compagnie Kôhba
In einem Krachen von Funken und einem Hauch von Harmonie begegnen sich drei Künstler auf dem Rohmaterial der Welt.
Italiano : Eléments Compagnie Kôhba
In uno scontro di scintille e un soffio di armonia, tre artisti si incontrano sulla materia prima del mondo.
Espanol : Eléments Compagnie Kôhba
En un choque de chispas y un soplo de armonía, tres artistas se encuentran sobre la materia prima del mundo.
L’événement Eléments Compagnie Kôhba Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente