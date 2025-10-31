Eléments Compagnie Kôhba Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Dans un fracas d’étincelles et un souffle d’harmonie, trois artistes se rencontrent sur la matière brute du monde.

English : Eléments Compagnie Kôhba

Amidst a flurry of sparks and a breath of harmony, three artists meet on the raw material of the world.

German : Eléments Compagnie Kôhba

In einem Krachen von Funken und einem Hauch von Harmonie begegnen sich drei Künstler auf dem Rohmaterial der Welt.

Italiano : Eléments Compagnie Kôhba

In uno scontro di scintille e un soffio di armonia, tre artisti si incontrano sulla materia prima del mondo.

Espanol : Eléments Compagnie Kôhba

En un choque de chispas y un soplo de armonía, tres artistas se encuentran sobre la materia prima del mundo.

