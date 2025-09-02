Elena Nagapetyan – Ça valait le coup Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Elena Nagapetyan – Ça valait le coup Dimanche 18 janvier 2026, 17h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Elena Nagapetyan présente son spectacle Ça valait le coup aux Fuseaux le dimanche 18 janvier à 17h. Pendant 1h30, elle retrace son parcours : son enfance, son arrivée en France, un mariage, un divorce, la maternité et les défis de la vie quotidienne. Avec humour et authenticité, elle partage son histoire, ses choix et sa liberté de vivre comme elle l’entend.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est

