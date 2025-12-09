Elena Nagapetyan ça valait le coup Saint-Dizier

Elena Nagapetyan ça valait le coup

Elena Nagapetyan présente son spectacle Ça valait le coup aux Fuseaux le dimanche 18 janvier à 18h (changement d’horaire). Pendant 1h30, elle retrace son parcours son enfance, son arrivée en France, un mariage, un divorce, la maternité et les défis de la vie quotidienne. Avec humour et authenticité, elle partage son histoire, ses choix et sa liberté de vivre comme elle l’entend. .

