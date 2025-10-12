Elena Nagapetyan ça valait le coup Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Elena Nagapetyan ça valait le coup

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

One Woman Show explosif, tendre et sans filtre, où l’humour fuse à la vitesse d’une punchline bien placée. Entre éclats de rire et vérités qui piquent, elle brise les tabous de la maternité moderne avec une sincérité réjouissante.

Déconseillé aux 16 ans Durée 1h40

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Elena Nagapetyan ça valait le coup

An explosive, tender and unfiltered One Woman Show, where humor flies at the speed of a well-placed punchline. Between bursts of laughter and stinging truths, she shatters the taboos of modern motherhood with delightful sincerity.

Not recommended for under 16s Running time: 1h40

German : Elena Nagapetyan ça valait le coup

Eine explosive, zärtliche und ungefilterte One-Woman-Show, in der der Humor mit der Geschwindigkeit einer gut platzierten Punchline durch die Luft fliegt. Zwischen Lachsalven und pikanten Wahrheiten bricht sie die Tabus der modernen Mutterschaft mit einer erfreulichen Aufrichtigkeit.

Nicht empfohlen für Personen unter 16 Jahren Dauer: 1h40

Italiano :

Un one-woman show esplosivo, tenero e senza filtri, dove l’umorismo vola alla velocità di una battuta ben piazzata. Tra scoppi di risate e verità pungenti, l’attrice infrange i tabù della maternità moderna con deliziosa sincerità.

Sconsigliato ai minori di 16 anni Durata: 1 ora e 40 minuti

Espanol : Elena Nagapetyan ça valait le coup

Un espectáculo unipersonal explosivo, tierno y sin filtros, donde el humor vuela a la velocidad de un remate bien colocado. Entre carcajadas y verdades punzantes, desmenuza los tabúes de la maternidad moderna con deliciosa sinceridad.

No recomendada para menores de 16 años Duración: 1 hora 40 minutos

