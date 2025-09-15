Elena Nagapetyan Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 48 EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Elena Nagapetyan, ça valait le coup

Ma plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de croiser un cafard. Les cafards, j’en ai déjà eu. Pour le reste, je referais tout de la même manière quitter la maison de ma mère à 13 ans, débarquer en France à 22 ans, épouser un date Tinder, avoir un enfant et divorcer.



Je suis née en Ouzbékistan, j’ai grandi en Russie et, après une dépression post-partum, un divorce et plusieurs métiers, j’ai ressenti le besoin de raconter mon histoire.



Monter sur scène pour le faire dans une langue qui n’est pas la mienne, mais que je maîtrise mieux que certains français, ça valait vraiment le coup.





Auteur Elena Nagapetyan

Production Billal Chegra Productions .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

