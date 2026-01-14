ELENA NAGAPETYAN Soissons

ELENA NAGAPETYAN

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 21:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Ma plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de

croiser un cafard. Les cafards, j’en ai déjà eus. Pour le reste, je referais tout de la même manière quitter la maison de ma mère à 13 ans, débarquer en France à 22 ans, épouser un date Tinder, avoir un enfant et divorcer. Je suis née en Ouzbékistan, j’ai grandi en Russie et, après une dépression post-partum, un divorce et plusieurs métiers, j’ai ressenti le besoin de raconter mon histoire. Monter sur scène pour le faire dans une langue qui n’est pas la mienne, mais que le maîtrise mieux que certains français, ça valait vraiment le coup. Ce spectacle raconte le parcours d’une fille qui essaie d’assumer ses choix, même quand il faut aller au parc avec son fils malgré une gueule de bois. Celle qui ose dire ce qu’elle pense et vivre comme elle veut. Libre.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

English :

My greatest fear in life is having regrets and running into a cockroach

a cockroach. I’ve already had cockroaches. As for the rest, I’d do everything the same way: leave my mother’s house at 13, move to France at 22, marry a Tinder date, have a child and divorce. I was born in Uzbekistan, grew up in Russia and, after a post-partum depression, a divorce and several jobs, I felt the need to tell my story. Getting up on stage to do so in a language that is not my own, but which I master better than some French people, was really worth it. This show tells the story of a girl who tries to stand up for her choices, even when she has to go to the park with her son despite a hangover. A girl who dares to say what she thinks and live the way she wants. Free

