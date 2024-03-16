ELENA NAGAPETYAN – SUMMUM Grenoble

ELENA NAGAPETYAN Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Sur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.Son approche unique entre provocation, tendresse et réalisme fait un bien fou et nous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille.Auteur : Elena NagapetyanProduction : Billal Chegra en accord avec LNA Production

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38