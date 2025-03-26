ELENA NAGAPETYAN – ZENITH D’AMIENS Amiens

ELENA NAGAPETYAN Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ELENA NAGAPETYANSur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.Son approche unique entre provocation, tendresse et réalisme fait un bien fou et nous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80