ELENA NAGAPEYTAN – LE LIBERTE – RENNES Rennes

ELENA NAGAPETYAN Début : 2026-06-20 à 20:30. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE : ELENA NAGAPETYANSur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.Son approche unique entre provocation, tendresse et réalisme fait un bien fou et nous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille.Auteur : Elena NagapetyanProduction : Billal Chegra en accord avec LNA Production

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35