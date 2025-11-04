ELENI FOUREIRA – Le Bataclan Paris

ELENI FOUREIRA Début : 2025-11-04 à 19:00. Tarif : – euros.

Eleni Foureira (née le 7 mars 1987 à Fier, en Albanie) est une chanteuse pop de la région des Balkans. Dès les débuts de sa carrière en Grèce, elle a été couronnée Reine de la musique pop grecque par les médias et les fans. Les sorties de Foureira grimpent rapidement en tête des classements de diffusion nationale, tant physiques que numériques, tandis qu’elle est en tête d’affiche et se produit lors de nombreux concerts et événements à guichets fermés. Ses performances et ses talents de danseuse mettent en valeur chacun de ses clips musicaux, générant des millions de vues sur la plateforme YouTube ! En 2018, CyBC et Panik Records ont annoncé qu’Eleni Foureira représenterait Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2018, avec la chanson Fuego . Elle a triomphé dès son entrée sur la scène de l’Eurovision 2018 et a rapidement grimpé en tête du classement des candidats, recevant le plus grand nombre de votes du public pour sa performance en demi-finale. De plus, Foureira a été récompensée par les commentateurs de l’Eurovision 2018 avec le Prix Artistique Marcel Bezençon, décerné à la meilleure performance artistique. Elle a été au centre de l’attention des médias et des fans de l’Eurovision pour ses performances et apparitions spectaculaires. Eleni Foureira a terminé à la deuxième place de la finale, réalisant ainsi le meilleur classement pour Chypre depuis leur première participation en 1981, tout en laissant le monde bouche bée grâce à ses célèbres mouvements de cheveux, qu’elle appelle hairography .DIONYSIAC & GOTOBEAT – L-R-24-003712 & L-R-24-003758

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75