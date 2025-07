ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault samedi 28 février 2026.

ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Avec sa voix puissante et accompagnée de son instrument de prédilection, la vielle à roue, Éléonore Fourniau est une des grandes interprètes des musiques traditionnelles kurdes et alévies. Depuis 2010, elle s’imprègne des traditions musicales d’Anatolie, entre Turquie, Iran, Irak et Syrie, en y mêlant des influences contemporaines. Entourée de musiciens d’exception — Ersoj Kasimov, Apostolos Sideris, Sylvain Barou et Efrén Lopez — Éléonore Fourniau nous offre un moment musical d’une rare intensité. .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET

German : ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET

Italiano :

Espanol : ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET

L’événement ÉLÉONORE FOURNIAU QUINTET Châtellerault a été mis à jour le 2025-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne