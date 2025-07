Éléonore Fourniau Quintet – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Éléonore Fourniau Quintet – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes jeudi 17 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-17 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Chants kurdes et anatoliens La musique d’Éléonore Fourniau est le fruit d’une immersion au sein des communautés d’Anatolie, notamment kurdes, et d’un engagement profond pour cette culture. En intégrant des instruments comme la vielle à roue, la flûte bansuri ou le rebab afghan, joués par des musiciens venus de Catalogne, Bretagne, Turquie ou Macédoine, elle offre une lecture originale des traditions de cette région. Avec une voix puissante et des musiciens virtuoses, elle entraîne le public avec sincérité et énergie dans un monde devenu le sien. Éléonore Fourniau : chant, vielle à roue, saz • Sylvain Barou : flûtes, duduk, zurna, cornemuses • Pierre Clavé : oud, buzuq, guitare • Ersoj Kazimov : percussions • Apostolos Sideris : contrebasse Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/