ELEONORE PANCRAZI – PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS Ajaccio

ELEONORE PANCRAZI Début : 2025-07-26 à 21:00. Tarif : – euros.

VILLE D’AJACCIO / PALAIS FESCH PRÉSENTE : ELEONORE PANCRAZIConcert Eleonore PancraziBiographieAprès s’être illustrée très jeune dans de nombreux concours internationaux, Eléonore Pancrazi est sacrée en 2019 Révélation Lyrique aux Victoires de la Musique Classique.Originaire de Corse, où elle fait ses premiers pas au Festival Les Nuits d’été de Corte, elle accomplit sa formation lyrique dans la classe d’Isabel Garcisanz à la prestigieuse Ecole Normale de Musique Alfred Cortot, où sa brillante scolarité est récompensée en 2013 par un diplôme de concertiste obtenu à l’unanimité avec félicitations du jury.Sa voix de mezzo ample et charnue, d’une grande agilité, son timbre rond et capiteux rappelant ses origines méditerranéennes, ses graves solides et expressifs, lui permettent d’aborder des répertoires très variés, du baroque au lied, du Bel Canto à la création contemporaine, sans oublier la mélodie et l’opéra français qu’elle affectionne particulièrement.En témoignent toutes les prestations qui jalonnent sa carrière déjà riche, la faisant évoluer sur de prestigieuses scènes françaises (Théâtre des Champs-Elysées, Opéra Comique, Théâtre de l’Athénée à Paris, Opéra de Lyon, Capitole de Toulouse etc) et internationales (Tokyo, Moscou, Vienne, Luxembourg, Genève etc) et collaborant avec d’éminents chefs d’orchestre tels que Marc Minkowski, Hervé Niquet, Christophe Rousset, Jordi Savall, Duncan Ward etc.Présentation du concertTitre : récital d’Elonore Pancrazi, mezzo-soprano,Voce di a TerraEléonore Pancrazi chante sa terre natale, la Corse. Ce concert, qui est une déclaration d’amour à son île, nous permet de découvrir un rare bijou: un cycle de mélodies de Maurice Ravel sur des chants traditionnels corses. Pour célébrer cette « Montagne dans la mer » un dialogue harmonieux se tisse entre les œuvres exprimant un attachement profond à la patrie, quelle qu’elle soit, et les chants populaires corses orchestrés avec finesse par Ravel, qui témoignent magnifiquement des coutumes et de l’histoire insulaire. Eléonore Pancrazi, avec toute la passion et la profondeur qu’on lui connaît nous entraînent ainsi, avec ses musiciens, dans un voyage émouvant à travers les paysages sonores de la Corse, où chaque note résonne comme un hymne à l’identité et à l’âme de cette terre singulière.Programme du concert, 1 heure sans entracte : déjà communiquéÉléonore Pancrazi, mezzo soprano Omer Bouchez, violon Marie Orenga, violon Hélène Desaint, alto Alexis Derouin, violoncelle Julien Beautemps, accordéon

PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS 50-52 RUE FESCH 20000 Ajaccio 2A