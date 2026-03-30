Elephant man Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Elephant man

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 le samedi à partir de 20h. Le dimanche à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.5 – 14.5 – 30.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Une pièce de Jean-Christophe Starace Compagnie Ames à Nu

Dans le Londres victorien de la fin du XIXe siècle, un homme difforme, exhibé comme un monstre, tente simplement de vivre avec dignité. Ce n’est pas un monstre, mais un être humain. Cette pièce retrace les six dernières années de la vie de Joseph Merrick, dit l’Homme Éléphant, figure tragique et bouleversante, dont l’humanité profonde finit par émouvoir ceux qui, d’abord, le regardaient comme une curiosité.





Entre douleur et poésie, cette adaptation théâtrale mêle vérité historique et envolées lyriques, dans une ode vibrante à la différence, à la tolérance, et au respect de la dignité humaine. Parfois drôle, souvent émouvante, la pièce donne enfin la parole à Joseph Merrick lui-même.





Avec sept comédiens.nes pour incarner une galerie de personnages inoubliables, Elephant Man nous interroge et si les vrais monstres n’étaient pas ceux qu’on croit ?





Texte et mise en scène de Jean-Christophe Starace. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A play by Jean-Christophe Starace ? Compagnie Ames à Nu

L’événement Elephant man Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille