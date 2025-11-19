ELEPHANZ – LA CORDO Romans Sur Isere

ELEPHANZ Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Une expérience musicale intense, entre énergie, émotion et rythmes envoûtantsQuinze ans après leur inoubliable tube Time for a change les frères Verleysen, élevés au son des 60s, sont de retour. Ce concert sera l’occasion de replonger dans leur riche discographie : Maryland, Stereo, Catcher in the Rye… Mais aussi de découvrir en avant-première des titres inédits où les voix s’accordent, se répondent et s’entrechoquent dans un concert de pop synthétique race´ et maitrisé, qui promet de vous faire danser.? Si vous aimez : Broken back, Isaac Delusion, Synapson, et la pop qui fait danserBar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26