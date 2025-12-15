Elephanz + Roma Luca électro pop La Cordo Romans-sur-Isère
Elephanz + Roma Luca électro pop La Cordo Romans-sur-Isère samedi 28 mars 2026.
Elephanz + Roma Luca électro pop
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 19 – 19 – 21 EUR
Tarif réduit
*majoration de 2€ sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Une expérience musicale intense, entre énergie, émotion et rythmes envoûtants
.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An intense musical experience of energy, emotion and bewitching rhythms
L’événement Elephanz + Roma Luca électro pop Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme