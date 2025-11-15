Elevage de chèvres Angora, boutique à la ferme d’articles en laine Mohair Requeil

Elevage de chèvres Angora, boutique à la ferme d’articles en laine Mohair

403 route du boucan Requeil Sarthe

Début : 2025-11-15 08:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Elevage de chèvres Angora pour la production d’articles en laine Mohair

Journées vente à la ferme de laine mohair, l’occasion de découvrir l’élevage des chèvres angora qui produisent cette matière naturelle, douce, légère et chaude. Mohair labellisé Mohair des fermes de France .

Vous pourrez y trouver de nombreux articles comme des bonnets, des écharpes, des gants, des ponchos, des plaids… Confectionnés à partir de la laine généreusement produite par nos 35 chèvres Angora visibles sur place.

Cette matière précieuse très confortable a pour pouvoir de réguler la température du corps. .

English :

Breeding Angora goats to produce Mohair wool products

German :

Züchtung von Angoraziegen zur Herstellung von Artikeln aus Mohairwolle

Italiano :

Allevamento di capre d’angora per la produzione di prodotti di lana Mohair

Espanol :

Cría de cabras de Angora para fabricar productos de lana de mohair

