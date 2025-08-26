Elevage Les Bordes Saint-Lothain

Elevage Les Bordes Saint-Lothain mardi 26 août 2025.

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

THÉÂTRE MUSICAL EN PLEIN AIR

Spectacle conseillé à partir de 12 ans

(durée 1h05 suivi d’un bal traditionnel)

Un renard violoniste, un sanglier à la cornemuse, un cerf contrebassiste conduisent les humains avec humour et poésie dans une histoire inspirée d’entretiens avec des paysans.

La ferme de Jacques a brûlé. Que faire ?

Une pièce en plein air pour se confronter à un monde qui en manque. France Culture

Trois animaux-musiciens mènent avec facétie le public. Télérama TTT

Prix Tournesol Ruralité au Festival Avignon OFF 2023

Avec le soutien de l’ADAMI

Réservation conseillée Billetterie à venir sur HelloAsso

Merci d’arriver un peu en amont pour un début dans les temps !

Buvette et restauration légère à l’issue du spectacle

organisé par Association La Maison du Haut et Les Animaux de la Compagnie .

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 15 27 contact@maisonduhaut.com

