Elevage Les Bordes Saint-Lothain mardi 26 août 2025.
Elevage
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 18:30:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
THÉÂTRE MUSICAL EN PLEIN AIR
Spectacle conseillé à partir de 12 ans
(durée 1h05 suivi d’un bal traditionnel)
Un renard violoniste, un sanglier à la cornemuse, un cerf contrebassiste conduisent les humains avec humour et poésie dans une histoire inspirée d’entretiens avec des paysans.
La ferme de Jacques a brûlé. Que faire ?
Une pièce en plein air pour se confronter à un monde qui en manque. France Culture
Trois animaux-musiciens mènent avec facétie le public. Télérama TTT
Prix Tournesol Ruralité au Festival Avignon OFF 2023
Avec le soutien de l’ADAMI
Réservation conseillée Billetterie à venir sur HelloAsso
Merci d’arriver un peu en amont pour un début dans les temps !
Buvette et restauration légère à l’issue du spectacle
organisé par Association La Maison du Haut et Les Animaux de la Compagnie .
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 15 27 contact@maisonduhaut.com
