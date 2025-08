Élevages & Terroirs Landais Villeneuve-de-Marsan

Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan Landes

2025-09-06

2025-09-06

2025-09-06

400 animaux (bovins, équins, ovins) véritables fleurons de l’élevage landais vous donnent rendez-vous à Villeneuve de Marsan pour une journée exceptionnelle !

A partir de 9h, pendant le concours départemental, les 60 éleveurs présents vous feront partager leur dynamisme et la passion de leur métier ; vous pourrez admirer plusieurs animaux médaillés aux salons de l’agriculture 2025 de Paris et Bordeaux. Un marché fermier vous permettra de ramener de succulent produits !

A partir de midi au marché couvert, repas à base de viande de race Bazadaise.

Dégustations et animations diverses pour petits et grands rythmeront la journée avec notamment des démonstrations de tonte de moutons ou un atelier de feutrage de laine. .

Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 45 45

English : Élevages & Terroirs Landais

400 animals (cattle, horses, sheep), true jewels of Landes breeding, meet you in Villeneuve de Marsan for an exceptional day!

German : Élevages & Terroirs Landais

400 Tiere (Rinder, Pferde, Schafe), die das Aushängeschild der Viehzucht in der Region Landes sind, laden Sie zu einem außergewöhnlichen Tag in Villeneuve de Marsan ein!

Italiano :

400 animali (bovini, equini, ovini), gioielli dell’allevamento delle Landes, arrivano a Villeneuve de Marsan per una giornata eccezionale!

Espanol : Élevages & Terroirs Landais

400 animales (bovinos, equinos y ovinos), las joyas de la cría de las Landas, acuden a Villeneuve de Marsan para pasar un día excepcional

