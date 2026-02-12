Élévations Aix-en-Provence

Élévations

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 de 17h30 à 19h.

Rendez-vous pour le départ de la déambulation à 17h30 en haut du Cours Mirabeau devant la fontaine du Roi René. Final à 19h devant la fontaine de la Rotonde. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour l’ouverture de la Biennale d’Aix, le Collectif XY et des musiciens venus d’Italie et d’Occitanie dirigés par Manu Théron, habitent le cœur d’Aix-en-Provence pour un grand moment d’humanité et d’émotions.

Près de cinquante artistes, trente-trois acrobates et douze musiciens transforment le cours Mirabeau, lieu emblématique en une installation vivante .



Dans une métamorphose incessante, les corps, les voix s’élèvent, disparaissent, font émerger des structures humaines éphémères, corps paysages ou envols vertigineux, portés par cette Méditerranée qui transpire de la terre, des murs, du ciel. Au terme de l’expérience, une envolée acrobatique, virtuose et chaleureuse, puissante et délicate, portée par plus de 60 musiciens amateurs des chœurs d’Aix Marseille Université, referme l’expérience dans un souffle commun…



Depuis près de vingt ans, le Collectif XY fait de l’acrobatie un langage du mouvement, explorant la force du nombre, les rythmes des corps et les relations entre l’individu et le groupe dans un espace partagé. Fonctionnant sans hiérarchie, les artistes composent ensemble de grandes formes pour le théâtre et l’espace public, où les masses humaines deviennent paysages, élans et architectures éphémères. Avec six créations, plus de 1 500 représentations dans le monde et un engagement fort dans la transmission, XY tisse une œuvre collective profondément humaine et vivante.



Durée du spectacle 1h30 environ

Départ 17h30 Haut du Cours Mirabeau



Acrobates Andres Somoza, Antoine Thirion, Antonio Terrones Y Hernandez, Belar San Vincente, Birta Benonysdottir, Camille De Truchis, Caroline Le Roy, Consuelo Burgos Bustos, David Coll Povedano, Diego Ruiz Moreno, Evertjan Mercier, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Guillaume Sendron, Hamza Benlabied, Jordi Puigoriol Esteban, Julien Amiot, Kritonas Anastasopoulos, Liam Carmody, Loric Fouchereau, Marta Muñoz Vila, Maxime Seghers, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Pauline Talon, Peter Freeman, Raphaela Abreu Olivo De Almeida, Thibaut Berthias, Tuco Hage Meany, Tuk Frederiksen, Wilmer Marquez



Musiciens

Alfred Spirli Percussions

Cristina Vetrone, Voix & Accordéon

Damien Toumi, Voix & Bendir & Tambourin

Daniel Malvergne, Tuba

Enza Pagliara, Voix & Tambourin

Lorella Monti, Voix & Tambourin

Manu Théron, Voix & Tambourin

Maura Guerrera, Voix & Tambourin

Patrick Ingueneau, Saxophone & ténor et baryton

Salvatore La Rocca, Tambours sur cadre

Thierry Daudé, Trompette

Walter Laureti, Musique électronique



Avec la participation de EV’AMU, ensemble vocal d’Aix-Marseille Université dirigé par Philippe Franceschi, le Chœur d’Étudiants du Master MEEF en Éducation Musicale et Chant Choral (EMCC) de l’INSPE d’Aix-en-Provence sous la direction de Mayelin Perez Hernandez et la classe de Galoubet-Tambourin du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence

Direction artistique Anne De Buck, Antoine Thirion, David Coll Povedano

Direction musicale Manu Théron



Crédit photo © Mélissa Waucquier .

Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

For the opening of the Aix Biennale, Collectif XY and musicians from Italy and Occitania, led by Manu Théron, bring the heart of Aix-en-Provence to life for a moment of humanity and emotion.

L’événement Élévations Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-12 par Mairie d’Aix-en-Provence