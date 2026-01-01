Elèves en scène Gien

Elèves en scène

2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

2026-01-31 2026-02-10

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Gien invite le public à découvrir le talent de ses jeunes musiciens lors des soirées Élèves en scène

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de musique, théâtre et arts plastiques de Gien vous propose de venir applaudir ses jeunes talents à l’occasion des soirées Élèves en scène .

Ces rendez-vous musicaux permettent aux élèves de se produire sur scène et de partager le fruit de leur travail avec le public. Les représentations auront lieu le samedi 31 janvier et le mardi 10 février à 10h30, à l’auditorium.

L’entrée est gratuite .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 55 musique@gien.fr

The Conservatoire à Rayonnement Communal de Gien invites the public to discover the talent of its young musicians during the Élèves en scène evenings

