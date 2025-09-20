Élèves et enseignants vous ouvrent les portes du collège Collège Turenne Sedan

Élèves et enseignants vous ouvrent les portes du collège Samedi 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Collège Turenne Ardennes

Rendez-vous à la porte d’entrée du collège Turenne, 21 place Crussy. Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine par téléphone, par mail ou directement sur place aux horaires d’ouverture.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Élèves, anciens élèves et enseignants vous ouvrent les portes du collège Turenne pour vous le faire visiter et vous faire découvrir son histoire à travers une exposition de cartes postales anciennes.

Collège Turenne 21 Place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est Construit dans la continuité de l'ancien collège des Jésuites par Édouard Depaquit en 1884-1885, le bâtiment est principalement réalisé en moellons et en pierre de taille : la pierre de Soissons pour la façade sur rue et la pierre de Bulson pour les structures donnant sur la cour ou situées dans la cour. Les marches, trottoirs et dalles sont en pierre de Givet.

On trouve sur la façade des bossages vermiculés, imitant ceux que l’on peut observer sur le Palais des Princes ou sur la façade de l’Hôtel de Ville, de style Louis XIII. Parking à proximité.

