Éleveurs d’horizons le pastoralisme à l’épreuve du temps Ciné plein air Calès samedi 19 juillet 2025.

Calès Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-19 21:30:00

fin : 2025-07-20 00:00:00

2025-07-19

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Diffusion du documentaire Éleveurs d’Horizons réalisé par Thomas Berzosa en présence d’Éric Simon, éleveur de l’Association Foncière Pastorale de Calès.

Dans ce film, les Parcs naturels régionaux du Massif Central proposent de partir à la rencontre d’éleveuses et d’éleveurs pratiquant le pastoralisme dans sept régions différentes..

Calès 46230 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Screening of the documentary « Éleveurs d?Horizons » (Breeders of Horizons) directed by Thomas Berzosa, in the presence of Éric Simon, a breeder with the Association Foncière Pastorale de Calès.

In this film, the Regional Nature Parks of the Massif Central invite you to meet pastoralists in seven different regions…

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Ausstrahlung des Dokumentarfilms « Éleveurs d’Horizons » unter der Regie von Thomas Berzosa in Anwesenheit von Eric Simon, Züchter der Association Foncière Pastorale de Calès.

In diesem Film laden die regionalen Naturparks des Zentralmassivs dazu ein, Züchterinnen und Züchter zu treffen, die in sieben verschiedenen Regionen Weidewirtschaft betreiben…

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Proiezione del documentario « Éleveurs d’Horizons » (Allevatori di orizzonti) diretto da Thomas Berzosa alla presenza di Éric Simon, allevatore dell’Association Foncière Pastorale de Calès.

In questo film, i Parchi Naturali Regionali del Massiccio Centrale vi invitano a incontrare gli allevatori di sette diverse regioni…

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Proyección del documental « Éleveurs d’Horizons » (Criadores de horizontes) dirigido por Thomas Berzosa en presencia de Éric Simon, criador de la Association Foncière Pastorale de Calès.

En esta película, los Parques Naturales Regionales del Macizo Central le invitan a conocer a pastores de siete regiones diferentes…

