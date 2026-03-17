Èlg & La Chimie + J’ai oublié – Pannnonica reçoit Murailles Music Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 20:30 –

Gratuit : non 15 € / 17 € 17 € tarif plein / 15 € tarif réduit Billetterie : pannonica.com Tout public

Èlg & La Chimie : Tout au long de son parcours musical, Èlg (prononcer « Hellgue ») a continuellement tenté de dessiner sa propre cartographie du ciel pop. Une sorte d’arc-en-ciel radioactif ponctué de jaillissements, désamorcé, parfois même saboté par une énergie du putsch permanent faisant intrinsèquement partie du processus d’écriture. Avec Johann Mazé et Marie Nachury , Èlg devient chimiste et obtient un mélange homogène.> Èlg : voix, guitalélé, clavier / Marie Nachury : voix, basse, clavier / Johann Mazé : voix, percussions J’ai oublié : J’ai oublié explore la cohabitation de formes contrastées dans une écriture qui assume le décalage et la friction des matériaux. Grâce à une batterie hybride aux accents bruitistes, un synthétiseur FM et deux voix traitées par des circuits d’effets, la musique convoque des références multiples (jazz, rock 60’s, comptine d’enfants…) dans une approche distanciée, ni nostalgique, ni pastichée.> Jonathan Poulet : batterie hybride, sampler, voix / Théo Vincent : claviers, sampler, voix + Dj Paupière et le Daron Perché : Dj set 100 % vinyles réalisé les yeux fermés et les oreilles ouvertes, haute voltige sans filet. Ouverture des portes à 20h, concert à 20h30Concert debout

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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