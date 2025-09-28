Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille Urrugne

Col d’Ibardin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Cette année, les familles découvriront d’autres sentiers d’Ibardin ! Le départ et l’arrivée s’effectueront sur le parking du sentier des mulets (50m après la boulangerie Benta amatxi, située en bas du col d’Ibardin).

L’ensemble de la randonnée sera balisé et chaque famille recevra une carte du parcours avant de sillonner les sentiers.

Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite, avec possibilité d’utiliser les joëlettes mises à disposition (porteurs inclus).

Départs toutes les 10min, de 10h à 14h.

Inscriptions jusqu’au 26/09 au 05 59 85 94 26 Places limitées.

Pensez à venir en covoiturage en vous inscrivant via le QR Code situé sur l’affiche.

Toute la journée, un point restauration sera assuré par une association de parents d’élèves. .

Col d’Ibardin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 85 94 26

