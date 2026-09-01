Informations pratiques

Urrugne

Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille

Col d’Ibardin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Cette année, les familles découvriront d’autres sentiers d’Ibardin ! Le départ et l’arrivée s’effectueront sur le plateau de Bartzaleku après la Venta Elizalde. Ce sont des boucles de 5 km comprenant 5 ateliers : grimparbres, tir l’arc, sensibiisation aux handicaps, cycle de l’eau et animation avec le CPIE.

L’ensemble des parcours sera balisé et chaque famille recevra une carte du parcours avant de sillonner les sentiers.

Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite, avec possibilité d’utiliser les joëlettes mises à disposition (porteurs inclus).

Départs toutes les 10min, de 10h à 14h.

Inscriptions jusqu’au 26/09 au 05 59 85 94 26 – Places limitées.

Pensez à venir en covoiturage en vous inscrivant via le QR Code situé sur l’affiche.

Toute la journée, un point restauration sera assuré par l’association de parents d’élèves de l’école d’Olhette. .

Col d’Ibardin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 85 94 26

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English : Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille

L’événement Elgarrekin Mendian, une aventure à Ibardin en famille Urrugne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque