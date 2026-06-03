ELIAS GALINDO-LOPEZ / Cheri, cherie, cheri·e : eat a cherry and make a wish ! Espace Niemeyer Paris

Cheri, cherie, cheri·e : eat a cherry and make a wish !, Installation, performance, son – Tulle rouge, cerises, appeaux oiseaux, 2026

Cheri, cherie, cheri·e : eat a cherry and make a wish ! s’inscrit dans l’Espace Niemeyer, chargé de l’histoire et de l’imaginaire communiste, qui devient le terrain d’une exploration sensible de ses symboles. Sur la pelouse, un tapis de tulle formant le mot « CHERRY » fait écho à une présence performative à l’intérieur du bâtiment où sont offertes des cerises en échange de vœux.

À travers la figure de la cerise — entre Le Temps des cerises, le merle et l’imaginaire révolutionnaire — se tisse un lien entre espace, mémoire collective et projection intime. Chaque cerise sera un désir, chaque noyau une possibilité.

Elias Galindo-Lopez est né en 1989 au Mexique, il est artiste et interprète basé à Paris. Formé à la danse, il développe une pratique transdisciplinaire mêlant performance, son, installation et objet, souvent guidée par l’intuition et l’improvisation. Nourri par des savoirs liés aux oiseaux, aux plantes et aux étoiles, son travail explore les relations sensibles entre humains et non-humains, entre le vivant et les éléments. Diplômé de l’ENSAD Nancy et de l’ENSAPC, il a présenté son travail en France et au Mexique.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75119 Paris

https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746



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