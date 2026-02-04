Elida Almeida New Morning Paris

Lauréate du prix RFI Découvertes en 2015, Elida ALMEIDA, née sur l’île de Santiago, a perfectionné sa technique vocale dans la simplicité des hymnes religieux. Elle a enrichi sa culture musicale en animant une émission sur la radio locale de Maio, où elle a grandi après le décès de son père, soutenant sa mère, vendeuse ambulante.

Fervente défenseure du droit à l’éducation, Elida a quitté le monde rural pour composer des chansons d’amour et d’humanité.

Elida Almeida est une des plus grandes voix de la musique capverdienne actuelle. Elle est considérée par beaucoup comme le leader de la nouvelle génération musicale du pays.

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h30 à 22h00

payant

29,70 euros.

Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

