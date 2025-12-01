Elie Maalouf Quartet, « Échos à Ziad Rahbani » | Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

Jazz et Orient : ce beau mariage ne date pas d’aujourd’hui. En 1942, Dizzy Gillespie compose le célébrissime « Night in Tunisia ». Depuis, les musiques de l’Orient ont souvent inspiré le jazz, de même que le jazz a été le genre de prédilection d’un bon nombre de musiciens arabes dont Ziad Rahbani a été l’un des précurseurs majeur …

Elie Maalouf

Né au Liban, à Zahlé, ville de vin et de poésie connue pour les veillées où régnaient chansons et improvisations, Elie Maalouf a commencé le piano en autodidacte avant d’entamer à 16 ans son apprentissage musical à l’Institut de musique et des arts techniques de Beyrouth. Depuis 1989, il vit en France, cultive son amour du jazz et ses rencontres artistiques. Des salles prestigieuses de Paris en passant par Fès, Londres, Rome, Sao Paulo, Mexico… Elie Maalouf partage son univers musical en suivant les seules frontières de l’harmonie. Grand admirateur et fidèle ami de Ziad Rahbani artiste libanais iconique et irrévérencieux de la scène culturelle du monde arabe qui nous a quittés le 26 juillet 2025 , Elie Maalouf saluera sa mémoire en reprenant également quelques-uns de ses morceaux originaux.

Elie Maalouf : Piano, composition & arrangements

Chris Hayward : Flûtes & percussions

Marc Bollengier : Contrebasse

Baptiste De Chabaneix : Batterie

Et Invités …

L’ensemble de jazz d’Elie Maalouf mêle la liberté des improvisations à la diversité des couleurs, emmenées par les musiciens venus de différents horizons. Ses compositions aux mélodies lyriques marient harmonie pianistique et Groove d’Orient dans une esthétique d’un jazz modal…

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

