Elie Osipovitch Récital Noyal-sur-Vilaine

Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-30 15:30:00
2025-11-30
Un récital solo d’Elie Osipovitch en forme de voyage musical du 17ème siècle jusqu’à nos jours avec des pièces de Marin Marais, K.F.Abel, F.Tarrega (…)
Interprétées à la guitare classique et à la basse de viole de gambe.
Le concert sera agrémenté d’explications sur les instruments, les époques, les compositeurs afin de permettre aux spectateurs de savourer au mieux ces musiques à la fois proches et lointaines …
En 1ere partie , les choristes de l’ensemble vocal Senza mesura viendront bénévolement chanter un programme baroque
et une pièce spécialement accompagné d’ Elie Ossipovitch.
Entrée gratuite avec libre participation , bénéfices au profit du téléthon. .
Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
