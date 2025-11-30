Elie Osipovitch Récital

Eglise Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Un récital solo d’Elie Osipovitch en forme de voyage musical du 17ème siècle jusqu’à nos jours avec des pièces de Marin Marais, K.F.Abel, F.Tarrega (…)

Interprétées à la guitare classique et à la basse de viole de gambe.

Le concert sera agrémenté d’explications sur les instruments, les époques, les compositeurs afin de permettre aux spectateurs de savourer au mieux ces musiques à la fois proches et lointaines …

En 1ere partie , les choristes de l’ensemble vocal Senza mesura viendront bénévolement chanter un programme baroque

et une pièce spécialement accompagné d’ Elie Ossipovitch.

Entrée gratuite avec libre participation , bénéfices au profit du téléthon. .

Eglise Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Elie Osipovitch Récital Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2025-11-12 par OT CHATEAUGIRON