Elie Semoun Troyes

Elie Semoun

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 66 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 20:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Avec plus de 35 ans de carrière, 8 one man show solo, une cinquantaine de films au cinéma, c’est ELIE SEMOUN qui sera sur la scène du théâtre à l’ouest pour évoquer sa carrière forcément atypique dans le monde de la comédie. Une discussion pleine d’humour, de réflexion, de surprises, et plus de 35 ans de souvenirs hilarants et touchants. Une soirée de partage inédite.



Entouré de musiciens et d’une chanteuse, la soirée sera agrémentée d’intermèdes musicaux évoquant chez Elie Semoun des émotions enfouies, des madeleines de Proust musicales.



A la fin de la soirée, les spectateurs pourront s’adresser directement à l’acteur avec une question de leur choix. Une soirée originale et hors norme. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

