Élie Semoun : Cactus Cité des Congrès Nantes dimanche 1 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-01 18:00 –

Gratuit : non 45 € 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/elie-semoun-cactus.html Tout public

One man show Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de « Cactus » ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Élie Semoun annonce la couleur : ça va piquer ! Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage : le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, « Cactus » reste fidèle à son goût pour les personnages. Parmi la galerie de ses nouveaux monstres, vous croiserez Jean Abdul, qui assurera sa première partie, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD, Xavier l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un professeur de karaté raciste, ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion. Avec « Cactus », Elie Semoun nous propose une vision à la fois profonde et légère de notre société, entre violence et inspiration, où les thèmes de l’intolérance, du tabou et de l’injustice sont abordés sans fard, mais toujours avec cette touche incisive qui le caractérise. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/elie-semoun-cactus.html