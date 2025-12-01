Élie Semoun Cactus place Aletti Vichy

Élie Semoun Cactus place Aletti Vichy jeudi 11 décembre 2025.

Élie Semoun Cactus

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 21:20:00

2025-12-11

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Élie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! In naming his new show CACTUS, Élie Semoun sets the tone: it’s going to sting!

German :

Man muss nicht lange suchen, um den Ton von CACTUS zu verstehen! Mit diesem Namen für seine neue Show kündigt Élie Semoun die Farbe an: Es wird stechen!

Italiano :

Non c’è bisogno di guardare lontano per capire il tono di CACTUS! Dando questo nome al suo nuovo spettacolo, Élie Semoun ne stabilisce il tono: sarà pungente!

Espanol :

No hay que ir muy lejos para entender el tono de CACTUS Al dar este nombre a su nuevo espectáculo, Élie Semoun está marcando la pauta: ¡va a picar!

L’événement Élie Semoun Cactus Vichy a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations