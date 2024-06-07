ELIE SEMOUN – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ELIE SEMOUN Début : 2026-02-08 à 18:00. Tarif : – euros.

ELIE SEMOUNCACTUSInutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur : ça va piquer ! Depuis 30 ans, l’humoriste s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage : le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. Parmi la galerie de ses nouveaux monstres, vous croiserez Jean Abdul, qui assurera sa première partie, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD, Xavier l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un professeur de karaté raciste, ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion.Avec CACTUS, Elie Semoun nous propose une vision à la fois profonde et légère de notre société, entre violence et inspiration, où les thèmes de l’intolérance, du tabou et de l’injustice sont abordés sans fard, mais toujours avec cette touche incisive qui le caractérise.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69