Elie Semoun Saint-Martin-Boulogne

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Élie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui.

Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. Parmi la galerie de ses nouveaux monstres, vous croiserez Jean Abdul, qui assurera sa première partie, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD, Xavier l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un professeur de karaté raciste, ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion.

Avec CACTUS, Elie Semoun nous propose une vision à la fois profonde et légère de notre société, entre violence et inspiration, où les thèmes de l’intolérance, du tabou et de l’injustice sont abordés sans fard, mais toujours avec cette touche incisive qui le caractérise.

