Elie zoé + Zoé Heselton + Amande Tours

Elie zoé + Zoé Heselton + Amande

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Elie Zoé est un songwriter qui marque par son jeu de guitare rugueux et l’efficacité de ses mélodies. Avec une voix et une présence magnétique et plus de 700 concerts, l’artiste se forge une forte réputation de scène et reçoit plusieurs prix. Son dernier album Hello Future Me dont le single Roses on Fire est extrait a été désigné Album of the Year 2022 par Indiesuisse. Elie Zoé s’inspire de recherches transdisciplinaires (physique, sociologie, anthropologie, biologie) pour imaginer des futurs désirables et développe en musique une vision du monde où la collaboration, l’entraide et les expériences collectives rapprochent les individus et enrichissent notre rapport au vivant.

Zoé Heselton

Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Elie Zoé is a songwriter who makes his mark with his rough guitar playing and the effectiveness of his melodies. With a magnetic voice and presence and over 700 concerts to his credit, the artist has forged a strong reputation on the live scene, winning several awards.

