Elies Zoghlami : Altremie Cité des Congrès Nantes dimanche 29 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 18:00 – 19:10

Gratuit : non 24 € / 29 € 24 € / 29 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/elies-zoghlami.html Tout public, Adulte

One man show Altremie, c’est pas dans le dictionnaire, mais c’est un néologisme qui représente le mieux ce dont je vais vous parler.Altremie, c’est un mélange entre altruisme et remettre ; parce que jusqu’à présent, j’ai toujours remis à plus tard mes envies, pour faire passer les autres en premier. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été infirmier. Je vais te parler de ce parcours justement dans le milieu hospitalier, mais pas que.Altremie, ça définit aussi ce que j’ai parcouru dans mes relations sentimentales, avec mes amis et avec ma famille…C’est drôle, parfois touchant, souvent les deux.Tu vas rire, peut-être pleurer, mais surtout, on va passer un vrai moment ensemble. Et cette fois, je le remets pas à plus tard. Spectacle interdit aux moins de 15 ans Durée : 1h10 Représentation dans l’auditorium 450

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/elies-zoghlami.html