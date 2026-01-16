ELIES ZOGHLAMI ALTREMIE Comédie Le Mans Le Mans

ELIES ZOGHLAMI ALTREMIE

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Prochainement à Comédie Le Mans…

Altremie, c’est pas dans le dictionnaire, mais c’est un néologisme qui représente le mieux ce dont je vais vous parler.

Altremie, c’est un mélange entre altruisme et remettre ; parce que jusqu’à présent, j’ai toujours remis à plus tard mes envies, pour faire passer les autres en premier.

C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été infirmier. Je vais te parler de ce parcours justement dans le milieu hospitalier, mais pas que. Altremie, ça définit aussi ce que j’ai parcouru

dans mes relations sentimentales, avec mes amis et avec ma famille…

C’est drôle, parfois touchant, souvent les deux.

Tu vas rire, peut-être pleurer, mais surtout, on va passer un vrai moment ensemble.

Et cette fois, je le remets pas à plus tard. .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

