ELIES ZOGHLAMI – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

Altremie, c’est pas dans le dictionnaire, mais c’est un néologisme qui représente le mieux ce dont je vais vous parler.Altremie, c’est un mélange entre altruisme et remettre ; parce que jusqu’à présent, j’ai toujours remis à plus tard mes envies, pour faire passer les autres en premier. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été infirmier. Je vais te parler de ce parcours justement dans le milieu hospitalier, mais pas que. Altremie, ça définit aussi ce que j’ai parcouru dans mes relations sentimentales, avec mes amis et avec ma famille…C’est drôle, parfois touchant, souvent les deux. Tu vas rire, peut-être pleurer, mais surtout, on va passer un vrai moment ensemble. Et cette fois, je le remets pas à plus tard.Elies ZoghlamiAprès avoir avoir exercé le métier d’infirmier de Clermont Ferrand à Bordeaux dans différents services tels que le psychiatrie, la cardiologie,l’ Ehpad ou encore la chirurgie… C’est au final sur les planches qu’Elies se sent le mieux !

