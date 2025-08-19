Elies Zoghlami Troyes

Elies Zoghlami Troyes mercredi 11 février 2026.

Elies Zoghlami

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-11

Altremie, c’est un mélange entre altruisme et remettre ; parce que jusqu’à présent, j’ai toujours remis à plus tard mes envies, pour faire passer les autres en premier. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai été infirmier. Je vais te parler de ce parcours justement dans le milieu hospitalier, mais pas que. Altremie, ça définit aussi ce que j’ai parcouru dans mes relations sentimentales, avec mes amis et avec ma famille…



C’est drôle, parfois touchant, souvent les deux.



Tu vas rire, peut-être pleurer, mais surtout, on va passer un vrai moment ensemble. Et cette fois, je le remets pas à plus tard. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Elies Zoghlami Troyes a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne