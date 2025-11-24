Elire le pape, et ensuite… Salle colloque 2 Bâtiment multimédia Aix-en-Provence

Elire le pape, et ensuite…

Lundi 24 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Salle colloque 2 Bâtiment multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-24 14:30:00

fin : 2025-11-24 16:00:00

2025-11-24

Conférence animée par Raphael Spina, Enseignant Chercheur

La Pâques de l’année jubilaire 2025 a vu partir un pape apprécié bien au-delà des seuls catholiques, et le conclave élire le 266e successeur de saint Pierre. La plus vieille élection du monde est atypique, la puissance du souverain pontife aussi le Vatican ne s’appuie pas sur le nombre de ses divisions, mais sur son magistère religieux, son influence diplomatique, son rôle moral et culturel.

Comment l’évêque de Rome a-t-il acquis son rôle central, après bien des fluctuations et des contestations au fil des siècles ? Comment fonctionne le Saint-Siège, hier et aujourd’hui ? Alors que l’Eglise et le monde n’ont eu de cesse de changer depuis au moins le concile de Vatican II, quels défis de longue durée doit relever le nouveau pape ? .

