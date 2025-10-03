ELISA DO BRASIL – CRI’ART Auch

ELISA DO BRASIL Début : 2025-10-03 à 22:00. Tarif : – euros.

Née sous le soleil brûlant de Brasilia, Elisa Do Brasil arrive très jeune en France où elle trouvera dans les musiques électroniques ses premiers amours passionnels. Oscillant entre les mouvements drum’n’bass et free party, EDB a construit son ADN en s’impliquant dans ces deux courants musicaux… au point d’en devenir l’une des figures de proue alors qu’elle a tout juste 20 ans.Résidente pendant plus de 20 ans du mythique Rex Club avec ses soirées « Massive » et toujours résidente du festival Astropolis à Brest, organisatrice des enivrantes soirées « Forever DNB », Elisa a voué sa vie au mouvement D’N’B. Une activiste comme on en voit peu.Entre drum’n’bass galvanisante, jungle survitaminée et autres vibrations d’outre-Manche, c’est avec un jeu habile de rythmes et de tempo, qu’Elisa Do Brasil entretient l’énergie de son public à travers le monde, des fêtes underground et confidentielles aux plus grands festivals du genre.Comme son nom l’indique Purple électrise les foules de son énergie violette, distillant des sets drum and bass axés dancefloor, neurofunk entrecoupés d’Halftime et autres surprises… DJ et productrice, elle se démarque par une sélection variée, influencée des plus grands noms du genre, et se plait dans la création de paysages sonores épiques et joueurs, aux basslines percutantes et aux chants ragga efficaces.Avec plus de 15 ans d’expérience depuis ses premiers sets sur vinyls en rave dans le sud de la France, Purple devient incontournable et sillonne désormais l’hexagone et la Suisse pour diffuser sa vibe et ambiancer son public.Elle vous fera incontestablement voyager à travers son univers magnétique et coloré, alors ne ratez pas le décollage, vous êtes ses passagers.Musicien et producteur de musiques électroniques depuis plusieurs années, Itzik produit différents styles. Dub/Reggae, Techno en tout genre ou encore Progressive/Psytrance, il crée selon son inspiration et ne souhaite pas se coller d’étiquette, mais s’est construit une identité sonore reconnaissable. Sur scène, accompagné d’une boîte à rythmes et de contrôleurs, ses compositions sont orientées Techno/Acid/Trance Progressive, parfois dans une atmosphère sombre et profonde, mais souvent dans un univers joyeux et groovy. Ses Live-sets sont préparés, mais laissent place à l’improvisation, ce qui rend chaque performance unique.

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32