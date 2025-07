Élisa Fromont : 50 ans d’intelligence artificielle Musée de Bretagne Rennes

Gratuit

Avec Élisa Fromont, remontons aux sources de l’Intelligence Artificielle pour mieux la comprendre.

Contrairement aux idées reçues, l’IA n’est pas une invention récente : ses origines remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Élisa Fromont, professeure en informatique à l’Université de Rennes, chercheuse à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, nous raconte cette saga jusqu’à l’avènement aujourd’hui des IA «génératives». Elle aborde les grandes questions que l’IA pose aujourd’hui aux chercheuses et chercheurs.

**Élisa Fromont est** professeure en informatique à l’Université de Rennes et chercheuse à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (Irisa).

Un Mardi de l’Espace des sciences en partenariat avec le CNRS, dans le cadre des 50 ans de l’Irisa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T22:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine