Elisa Lecuyer raconte Elis Regina, « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Elisa Lécuyer nous entraîne dans le sillage de cette voix tour à tour fiévreuse, tendre et indomptable, et ravive l’intensité d’un répertoire où chaque mot brûle. À travers ces chansons, c’est tout le Brésil qui palpite – entre douceur et tempête – et qui vient nous serrer le cœur autant qu’il nous soulève.

La chanteuse franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Une fois par mois, au 38Riv, elle revet sa tenue d’universitaire pour se plonger dans l’œuvre d’un.e de ses artistes préféré.es. Entre le concert et la conférence, elle déroule histoires et chansons d’un même élan avide et inspiré. Elle utilise son énergie impétueuse et sa vulnérabilité éloquente pour exprimer sa musicalité, toujours au service des paroles des airs qu’elle interprète.

Elisa Lecuyer : voix

Clément Simon : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Musique brésilienne — Nul n’a chanté la passion et la saudade comme l’a fait l’incandescente Elis Regina : quelle plus belle invitation qu’un voyage au cœur de la bossa nova et de la MPB pour embraser une soirée ?

Le samedi 25 avril 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

