ELISABETH BRAUB (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

ELISABETH BRAUB (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mardi 16 septembre 2025.

ELISABETH BRAUB (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Grâce à Piano aux Jacobins, nous allons enfin découvrir le style d’Elisabeth Braub, un jeu plein d’énergie et d’élégance à l’occasion d’un récital très éclectique.

La pianiste Elisabeth Brauß a été saluée par le magazine Gramophone pour la maturité et la profondeur de ses interprétations . Née à Hanovre en 1995, elle s’impose rapidement comme l’une des musiciennes les plus passionnantes de sa génération.

Au programme

BACH Caprice sur le départ de son frère bien-aimé

MENDELSSOHN / BARTHOLDY Variations sérieuses op. 54

LISZT Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Variations sur un thème de J.S. Bach

BRAHMS Quatre pièces pour piano op. 119

PROKOFIEV Sonate pour piano n°7 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Thanks to Piano aux Jacobins, we are finally going to discover Elisabeth Braub?s style, a playing full of energy and elegance, in a very eclectic recital.

German :

Dank Piano aux Jacobins werden wir endlich den Stil von Elisabeth Braub entdecken, ein Spiel voller Energie und Eleganz anlässlich eines sehr eklektischen Recitals.

Italiano :

Grazie a Piano aux Jacobins, finalmente scopriremo lo stile di Elisabeth Braub, uno stile pieno di energia ed eleganza, in un recital altamente eclettico.

Espanol :

Gracias a Piano aux Jacobins, por fin vamos a descubrir el estilo de Elisabeth Braub, un estilo lleno de energía y elegancia, en un recital muy ecléctico.

L’événement ELISABETH BRAUB (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE