Elisabeth Buffet : mes histoires de coeur Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 13 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 20:30 –
Gratuit : non 28 € 28 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public
One woman show Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3e Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rie ! Mise en scène : Nicolas Vital Avec Elisabeth Buffet Représentations du 12 au 14 février 2026 à 20h30
Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/