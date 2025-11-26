Elisabeth Buffet : mes histoires de coeur Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 20:30 –

Gratuit : non 28 € 28 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des soirées échangistes aux nostalgiques du 3e Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rie ! Mise en scène : Nicolas Vital Avec Elisabeth Buffet Représentations du 12 au 14 février 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/