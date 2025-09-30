ELISABETH LEONSKAJA MIHÁLY BERECZ (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
ELISABETH LEONSKAJA MIHÁLY BERECZ (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
Main tendue vers la jeunesse à nouveau avec la présence du hongrois Mihály Berecz, lauréat du Concours Géza Anda 2021. Elisabeth Leonskaja nous permettre de le découvrir au cours d’une soirée partagée entre quatre mains et piano solo.
Depuis plusieurs décennies, Elisabeth Leonskaja compte parmi les grandes pianistes reconnues de notre époque. Elle reste fidèle à elle- même et à la musique dans la pure tradition des grands musiciens russes .
Au Programme
BRAHMS Danses hongroises (sélection) Elisabeth Leonskaja & Mihály Berecz
BARTÓK En plein air Mihály Berecz
LISZT Deux études de concert -Mihály Berecz
BARTÓK 3 burlesques Mihály Berecz
LISZT Rhapsodie hongroise n°12 Mihály Berecz
SCHUBERT Sonate en si bémol majeur D. 960 Elisabeth Leonskaja 7 .
English :
Once again, we turn our attention to youth, with the presence of Hungarian Mihály Berecz, winner of the Géza Anda 2021 Competition. Elisabeth Leonskaja invites us to discover him in an evening shared between four hands and solo piano.
German :
Der ungarische Komponist Mihály Berecz, Preisträger des Géza Anda Wettbewerbs 2021, hat sich erneut der Jugend zugewandt. Elisabeth Leonskaja ermöglicht es uns, ihn im Laufe eines Abends mit vier Händen und Klavier solo zu entdecken.
Italiano :
L’ungherese Mihály Berecz, vincitore del Concorso Géza Anda 2021, rivolge ancora una volta la sua attenzione ai giovani. Elisabeth Leonskaja ci darà la possibilità di scoprirlo in una serata condivisa tra quattro mani e pianoforte solo.
Espanol :
El húngaro Mihály Berecz, laureado del Concurso Géza Anda 2021, vuelve a centrar su atención en la juventud. Elisabeth Leonskaja nos dará la oportunidad de descubrirlo en una velada compartida a cuatro manos y piano solo.
