Elisabeth Salaün et Marie Véto Le Baiser Salé Paris

Elisabeth Salaün et Marie Véto Le Baiser Salé Paris samedi 20 septembre 2025.

De la musique pop/folk en passant par la soul et le gospel, la musique brésilienne et les standards de jazz, Elisabeth nous fait découvrir son univers à travers un répertoire de reprises et de compositions avec pour seul accompagnement la contrebasse de la fantastique Marie Véto.

D’abord attirée par les musiques actuelles, Elisabeth Salaün s’initie peu à peu au jazz vocal avec les chanteuses Monica Passos, Emi Oshima, Guylenn Delassus ou encore Déborah Tanguy. Au cours de sa formation achevée en 2015 (DEM chant jazz), elle a la chance de travailler avec Carine Bonnefoy, David Patrois et de rencontrer son mentor le pianiste et accordéoniste Patrick Villanueva.

Désireuse de faire son propre jazz, elle fonde l’ELISABETH SALAÜN Project, un quartet jazzvocal/fusion dans lequel elle développe un répertoire éclectique inspiré de ses différentes influences musicales.

Contrebassiste de jazz passionnée et polyvalente, Marie Véto navigue avec aisance entre swing, jazz contemporain, musique brésilienne, free jazz et soul. Diplômée d’un DEM contrebasse jazz (EDIM et CRD de Bourg-La-Reine/Sceaux), elle affine son art auprès de mentors renommés tels que Vincent Jacqz, Laurent Coq, Gary Brunton, Jean-Philippe Viret et Manuel Marchès. Parallèlement, elle poursuit une formation classique rigoureuse sous la direction de Heidi Cecone, obtenant son CEM au conservatoire de Châtenay-Malabry. Sa rencontre déterminante avec Marie-Christine Dacqui lui ouvre les portes des académies d’orchestre et de musique de chambre de haut niveau, enrichissant ainsi son univers musical et sa maîtrise instrumentale.

Engagée dans de nombreux projets, elle incarne une voix singulière et authentique au sein de la scène jazz actuelle.

Le samedi 20 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

De 10 à 28 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

