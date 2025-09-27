Conférence Art Auditorium Terraqué Carnac

Conférence Art

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

À 18h L’hyperréalisme par Philippe Harnois.

Philippe HARNOIS, Référent Culture et professeur d’Arts plastiques au lycée Benjamin Franklin d’ Auray vous présentera l’hyperréalisme un mouvement artistique né aux États Unis dans les années 60. Peintures et sculptures, reproductions à l’identique de scènes de la vie courante. De quoi se demander s’il s’agit d’une peinture ou d’une photographie !

Tarif 10 €. Billetterie 45 mn avant , réservation conseillée aec.reservation@gmail.com .

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Art Carnac a été mis à jour le 2025-10-16 par OT DE CARNAC