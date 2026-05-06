ÉLISE DABROWSKI & SÉBASTIEN BÉRANGER (CIE DIƒƒƒUSION) / de Bruit et de Fureur Mairie du 11e arrondissement PARIS

Musique

Le duo formé par Élise Dabrowski et Sébastien Béranger fête ses 10 ans en 2025. À cette occasion, les deux artistes développent un nouveau projet autour de la folie, de la fragmentation, d’une schizophrénie sonore exubérante et jubilatoire. Le langage est morcelé, exposé à nu, dévoilé, séparé et offert, éparpillé dans l’air et l’espace (électro)acoustique. Par une décomposition minutieuse, il trouve sa finalité et son renouveau. Ce « trio à deux » – voix, électronique et (méta)violoncelle – est une célébration de l’instant présent. Sa nature, comme celle de la musique en général, est fondamentalement éphémère, sa réalité réside dans l’exécution, son immédiateté, sa relation à l’auditeur et au concert. C’est une expérience fondée sur l’échange, le croisement, les essais, la surprise, et le plaisir partagé, où chacun devient l’interprète de l’autre.L’association entre la voix et électronique, du bruit le plus insolent au chant le plus sublime, signifie toujours quelque chose, elle renvoie toujours à autre chose qu’elle-même et crée une gamme d’associations très large : associations culturelles, musicales, quotidiennes, émotives, psychologiques, etc. La dualité entre le son acoustique instrumental et l’acousmatique de l’ordinateur procède de même ; elle ouvre le spectre sonore à des mondes inouïs.

Avec le soutien de la Mairie du 11ème arrondissement.

Concert lyrique pour voix, (méta)violoncelle et électronique

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://difffusion.com/productions/debruitetdefureur/



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